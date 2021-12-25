Нафантазировали не того: почему второй половинке нас так сложно найти

Найти свою вторую половинку одному человеку довольно легко, а для другого является делом слишком сложным. Причем кто-то в этом вопросе полагается на здравый смысл и интуицию, а кто-то создает для себя идеальный образ и ждет, пока судьба преподнесет его на блюдечке с голубой каемочкой. Эксперты назвали три причины, из-за которых некоторым людям так трудно найти себе пару.

Человек пока не готов связать с кем-либо свою жизнь

Возможно, для кого-то еще не пришло время вступать в серьезные отношения. Скорее всего мужчина или женщина пока не готовы отказаться от компании друзей для того, чтобы больше времени проводить с семьей и детьми. Тем не менее подсознательно каждый индивидуум понимает, что кто-то обязательно должен быть рядом, так как в душе все люди боятся одиночества.

Эксперты советуют наполнить свою жизнь интересными событиями и мероприятиями, знакомствами с новыми людьми. Общение с друзьями и единомышленниками поможет понять, какие люди вам больше нравятся и что конкретно вы бы хотели увидеть в своем партнере.

Человек не анализирует свои прошлые ошибки

Возможно, в вашей голове слишком много вопросов из-за того, что вы не можете избавиться от мыслей о своих ошибках в прошлом. Душа все еще болит, и вам никак не удается простить людей, которые вас чем-то обидели.

Прежде всего вам нужно измениться. Постарайтесь стать еще лучше, чем вы есть на самом деле. Избавьтесь от прошлых неприятностей. Цените то, что имеете в настоящем, подумайте о том, чего вы ждете от будущего. Только не следует слишком торопить события, наберитесь терпения. Тогда вам проще будет найти общий язык со своим будущим партнером.

Человек создает ложные представления о своей будущей паре

Возможно, в своей голове вы носите только один образ, который нарисовали для себя сами. Вы представляете себе только лицо своего будущего идеального партнера, с которым хотели бы связать свою жизнь. При этом вам не приходит в голову отфильтровать придуманные качества, наделить своего идеала чертами более простыми.

Что в этом случае советуют эксперты? Составьте список всех качеств, которыми, по-вашему, должен обладать идеал. А затем перечислите те, которыми может обладать человек, с которым вы бы смогли жить душа в душу. Сразу станет понятно, что эти списки разительно отличаются. Поэтому задумайтесь о том, стоит ли вам и дальше рисовать для себя идеального партнера. Тогда, возможно, вам удастся найти свою вторую половинку и любовь всей своей жизни.