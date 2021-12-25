Пассажирская баржа села на мель у берегов Владивостока

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25.12.2021, 16:36, Новости дня
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Баржа, на борту которой четыре человека, села на мель у берегов Владивостока, решается вопрос об эвакуации людей.

«В 17.40 (10.40 мск) в центр управления в кризисных ситуациях МЧС поступила информация о дрейфующей барже, следовавшей с острова Попова в сторону острова Русского. На борту судна находятся четыре человека. По предварительной информации, причиной потери хода стала поломка винта», – передает РИА «Новости» со ссылкой на источник.

По его словам, технические условия не позволяют судам спасателей подойти к ней вплотную. Решается вопрос об эвакуации людей, планируется задействовать вертолет.

«Никто из пассажиров не пострадал. Люди находятся в тепле, на барже также есть электричество. Рядом дежурят спасатели», – отмечают в мэрии.

Ранее Путин поручил навести порядок с перевозками на Дальнем Востоке.

В прессе сообщали, что порты Приморья были парализованы резко увеличившимся потоком грузов на фоне увеличения транзита из Китая. Тысячи контейнеров с грузами для Сахалина, Чукотки, Камчатки и Магаданской области застряли.

До этого у берегов Находки сел на мель контейнеровоз Rise Shine, судно переломилось пополам.



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