 

Защита экс-министра Абызова обжаловала продление ареста

25.12.2021, 16:36, Новости дня
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Адвокат экс-министра Открытого правительства Михаила Абызова обжаловал продление срока его ареста, ранее Мосгорсуд оставил обвиняемого в коррупции под стражей до 25 марта.

«Обжаловали постановление о продлении срока (меры пресечения в виде заключения под стражу)», – приводит РИА «Новости» слова адвоката Александра Асниса. Он также уточнил, что жалоба в суде зарегистрирована, одна дата рассмотрения пока не назначена.

В минувшую среду он говорил, что Мосгорсуд продлил до 25 марта арест Абызову, обвиняемому в коррупционных преступлениях и попавшему в СИЗО в конце марта 2019 года.

Ранее суд апелляционной инстанции оставил без изменения решение районного суда о взыскании с экс-министра открытого правительства РФ Михаила Абызова и пяти компаний 32,5 млрд рублей, отклонив жалобы адвокатов на приговор.

До этого Гагаринский суд Москвы по иску Генпрокуратуры взыскал с Абызова и пяти иностранных компаний 32,5 млрд рублей. Деньги должны быть обращены в доход государства. Прокуратура считает, что Абызов незаконно заработал их, занимаясь предпринимательской деятельностью на посту министра.

Напомним, в августе Следственный комитет завершил расследование дела в отношении Абызова. В сентябре прокурор в ходе заседания суда сообщил, что Абызов в 2015 году незаконно владел минимум 70 компаниями в Эстонии.

Всего соучастниками бывшего министра стали 15 человек. Четверо из них – Владимир Ниязов, Сергей Столяров, Андрей Титоренко и Константин Тян находятся в международном розыске. Суд уже арестовал два дома Абызова, три квартиры и другую недвижимость, а также 437 млн рублей.



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