 

В жилом доме в Дзержинске взорвался газовый баллон

25.12.2021, 16:36, Новости дня
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Газовый баллон взорвался в одноэтажном жилом доме в нижегородском Дзержинске, погибшим нет, но один мужчина пострадал, информирует пресс-служба регионального управления МЧС.

«Пожарно-спасательные подразделения привлекались по рангу пожара 1 «Бис». Произошел взрыв газового баллона (объем 5 литров) без последующего горения», – передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение.

Сообщение о взрыве в одноэтажном 6-квартирном жилом доме в Дзержинске на улице 9 января поступило 25 декабря в 16.09.

В результате ЧП обрушились внутренние перегородки кухни и боковая несущая стена. Площадь обрушения составила 18 кв. метров.

Ранее взрыв газа произошел в двухэтажном частном жилом доме в Махачкале, тогда пострадали пять человек, один из них погиб. Жители домов на улице, где больше недели не было газоснабжения после взрыва и пожара в частном доме, устроили акцию протеста. 



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