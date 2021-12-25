 

Плохая новость – Личное мнение

25.12.2021, 16:34, Разное
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Лучше бы сегодня не было никаких новостей, чем эта. Минздрав сообщил о первых случаях распространения Омикрона внутри страны.

Это должно было произойти. И случилось.


Фото: Соцсети

Я правда, надеялась, что распространение Омикрона внутри страны начнётся только после Нового года. Но, как оказалось, коронавирусу совершенно плевать, что люди хотели отдохнуть хоть немного.

Что будет дальше? К сожалению, это очень легко прогнозируется.

Пару недель Омикрон будет ещё набирать силы в тени, а потом, учитывая наш уровень иммунизации, отношение к санитарным правилам, начнётся резкий подъём. Зная, насколько заразность нового штамма сильнее, можно смело сказать, что грядущий пик будет рекордным.

Головная боль, боль в горле, усталость, насморк, чихание — вот основные симптомы Омикрона.

Единственным способом защититься от Омикрона является прививка. Эффективность Спутника, хоть и снижена, но очень немного. Вакцина кардинально снижает риски подцепить инфекцию и почти гарантирует от тяжёлого течения заболевания:

https://t.me/lenamiro/10479

Другой, столь же эффективной, защиты нет. Маски безусловно предохраняют. Социальная дистанция — полезна. Но всё это хорошо, всё это, конечно, снижает риски, но не так, как это делает простая прививка.

Готовы к Новому году и новой волне?

Источник: Лена Миро



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