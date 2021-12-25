Американский ремейк «Иронии судьбы, или С легким паром!» могут показать в новогоднюю ночь

Фильм режиссёра Марюса Вайсберга, ремейк советской картины “Ирония судьбы”, будет доступен на стриминговой площадке Netflix. Ремейк получил название «About Fate». События в картине происходят в далёком Бостоне, а в главных ролях зрители увидят актёров, знакомых по зарубежным проектам.

В новогоднюю ночь, по неподтвержденной информации, компания Netflix планировала представить ремейк одного из любимых советских фильмов. Главные роли достались Эмме Робертс и Томасу Манну. Галиной стала Бритт Робертсон, Ипполитом – Льюис Тан, актер с китайскими корнями. Съемки проводились в Бостоне и продлились всего 28 дней. В интервью Daily Storm режиссёр пояснил много забавных историй, произошедших на съемочной площадке. В картине будет немало событий, отличных от происходящих в оригинале и иных интерпретаций, но суть и сюжет фильма останутся прежними. По словам участников съемочной группы, это будет великолепная новогодняя комедия – лёгкая, весёлая и добрая. Под вопросом остается дата премьеры фильма. В том же интервью режиссер заявил, что подготовка будет закончена только в январе следующего года, а дата премьеры будет названа ближе к марту.

Студия «Ленфильм» планирует продолжить сотрудничество с международными компаниями, ведь многие известные проекты получили высокие оценки представителей мировой киноиндустрии.

Источник: