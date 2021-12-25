Новый японский телевизор передает вкус еды

На самом деле, видеокартинка и звуковой ряд давно не являются единственными функциями телеприемников. Ранее, например, были разработаны системы, которые во время демонстрации контента также передают запахи. На этот раз японские специалисты пошли еще дальше.

Они представили прототип нового телевизора, передающего вкус пищи, которую показывают на экране. В реализации данной функции существует только одна проблема. Нужно облизывать специальную поверхность, что может быть не очень-то гигиенично.

Однако изобретение весьма интересно с технической точки зрения. Не исключено, что при модернизации функциональных возможностей это заинтересует, например, продавцов готовой пищи. Главное, чтобы отображаемый вкус соответствовал реальному.