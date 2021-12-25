 

Компания Taiga представила три электрических снегохода

25.12.2021, 16:18, Новости дня
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В Канаде компания Taiga представила три новых снегохода на электрической тяге. Ранее такие машины выпускались только с мотоциклетными двигателями внутреннего сгорания.

По словам экспертов, переход на электродвигатели и аккумуляторы говорит о том, что эти технологии достигли высокой степени зрелости. В отличие от автомобиля или скутера, снегоход потребляет больше энергии на преодоления каждого километра. Кроме того, больше требований к надежности такого транспортного средства, поскольку ездить на нем приходится зимой, как правило, по безлюдным местам, где нет никаких дорог.

Производитель обещает мгновенный вращающий момент для всех моделей, а также надежную защиту батареи от зимнего холода.



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