 

Путин заявил о “безупречном” залповом пуске гиперзвуковой ракеты “Циркон”

25.12.2021, 16:10, Новости дня
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“Сегодня ночью, точнее, под утро проведен залповый пуск гиперзвуковой системы “Циркон”. Гиперзвуковая система “Циркон” ‒ это наша новейшая ракета, которая работает и по морю, по морским целям, и по наземным целям. Да, испытания проведены успешно, безупречно, это большое событие в жизни страны и существенный шаг в повышении безопасности России и повышении ее обороноспособности”, – заявил Путин.

Он попросил министра промышленности и торговли Дениса Мантурова передать наилучшие пожелания и поздравления коллективам, которые работали над этим комплексом, и поблагодарить всех за результат.

Испытания провел Северный флот, уточнил “Интерфакс”.

Контекст:

О создании ракеты “Циркон” Путин сообщил в 2019 году. Гиперзвуковую противокорабельную крылатую ракету “Циркон” разрабатывает российская военно-промышленная корпорация “НПО машиностроения”. По данным НПО, она способна развить скорость около девяти скоростей звука, или более 10 тыс. км/ч. Максимальная дальность полета ракеты заявлена в 1 тыс. км.

Минобороны РФ в этом и в прошлом году сообщало об успешных испытательных пусках “Циркона” с фрегата “Адмирал Горшков”. После завершения цикла испытаний ракету должны принять на вооружение – серийные поставки в вооруженные силы РФ запланированы на 2022 год, сообщал заместитель министра обороны РФ Алексей Криворучко.

В октябре российские военные провели первый испытательный пуск гиперзвуковой ракеты “Циркон” с подводной лодки.

Бывший начальник главного штаба ВМФ России адмирал в отставке Виктор Кравченко заявлял “Интерфаксу”, что “защиты от “Циркона” ни у кого нет”.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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