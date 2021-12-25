 

Ракета Ariane 5 с космическим телескопом стартовала с космодрома Куру

25.12.2021, 15:52, Новости дня
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Ракета-носитель Ariane 5 стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане с новейшим космическим телескопом «Джеймс Уэбб».

Запуск состоялся в расчетные 15:21 мск. Европейская ракета-носитель выводит на орбиту мощнейший из созданных до настоящего времени инфракрасный телескоп. Космическая обсерватория стоимостью около 10 млрд долларов создавалась с участием более десятка стран на протяжении более чем двух десятилетий и, по заявлению НАСА, является одной из самых сложных миссий, когда-либо реализованных агентством, передает РИА «Новости».

После отделения от ракеты-носителя космический аппарат начнет постепенное развертывание, которое будет продолжаться 29 дней. Наиболее сложным и рискованным, как рассказали в НАСА, станет развертывание основного зеркала и теплового щита телескопа, который должен защищать обсерваторию от излучения Земли, Луны и Солнца.

Новый телескоп в 100 раз мощнее телескопа «Хаббл», должен занять позицию на гало-орбите в точке Лагранжа L2 системы Солнце-Земля. Первые научные данные будут доступны исследователям через полгода после старта, еще через год они станут общедоступны.

Ранее ракета-носитель «Союз-СТ-Б» с разгонным блоком «Фрегат» и двумя навигационными спутниками Galileo стартовала с космодрома Куру во Французской Гвиане.



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