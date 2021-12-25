Старшую дочь главы Чечни наградили медалью «За защиту прав человека»

Уполномоченный по правам человека в Чеченской Республике Нурди Нухажиев наградил старшую дочь главы Чечни Рамзана Кадырова, министра культуры республики Айшат Кадырову медалью «За защиту прав человека».

«Знак отличия передан Айшат Рамзановне за большой вклад в защиту конституционных прав и интересов граждан, развитие социальной и культурной жизни Чеченской Республики, сохранение и популяризацию культурно-исторического наследия чеченского народа, высокий профессионализм, а также заслуги в укреплении взаимодействия между гражданским обществом и властью», – написал Нухажиев в социальной сети в Instagram, передает РИА «Новости».

Напомним, Айшат Кадырова родилась 31 декабря 1998 года. Окончила Чеченский государственный университет, с 2016 года являлась директором модного дома Firdaws, а с 2021 года назначена на пост министра культуры региона.

Ранее сообщалось, что модный дом Firdaws, который возглавляет старшая дочь главы Чечни Рамзана Кадырова Айшат, 25 февраля представит в Париже коллекцию одежды «История любви» в рамках международного культурного проекта «Русские сезоны».