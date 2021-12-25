 

Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»

25.12.2021, 15:52, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.

Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.

«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.

Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

14.09 / В Великобритании начинают прививать третьей дозой COVID-вакцины

01.01 / США увидели в бюджете ООН антисемитизм

15.09 / Сенаторы представили резолюцию о санкциях против белорусских чиновников

09.09 / В Подмосковье приземлился самолет с российскими детьми из Сирии

08.08 / Ученый объяснил, кто может заразиться коронавирусом осенью

25.04 / Итальянский журналист: Европейских деятелей культуры втягивают подписываться за Навального

19.02 / Глава Еврокомиссии объявила о закупке дополнительных доз вакцины для ЕС, но от самокритики отказалась

28.11 / ЕС решил продлить санкции против России

15.07 / Песков признал, что Кремль “располагает определенным влиянием” на боевиков “ЛДНР”

23.08 / Власти Белоруссии потребовали снизить скорость интернета

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика