Мясников назвал причину низкой смертности от «омикрона»

Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.

Врач и телеведущий Александр Мясников связал низкую смертность от омикрон-штамма коронавируса с темпами вакцинации в разных странах.

«Кажется, что «омикрон» и правда протекает в весьма умеренной форме и практически не увеличивает смертность в странах с высоким уровнем вакцинации. Там смертность – 0,1-0,4%. Но это у них, там вакцинировано 60-70% населения. Но все это идет к нам. И придет! Мы готовы? «Вы не вакцинированы? Мы идем к вам!» – написал врач в Telegram.

Ранее Мясников заявил, что больные с положительным тестом на COVID-19 не должны лечиться самостоятельно и принимать некоторые препараты.