 

В сети опубликована новая порция новостей о будущих iPhone 14 Pro

25.12.2021, 15:34, Новости дня
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Инсайдеры распространили информацию о дисплеях, которые будут установлены на смартфонах iPhone 14 Pro и Pro Max. По словам специалистов, экраны выйдет со специальными вырезами для селфи-камеры. Такие же есть на передних панелях смартфонов, работающих на операционной системе Android.

Источники сообщают и данные о поставщиках дисплеев для «Яблочных» смартфонов будущего года. По мнению инсайдеров, их будут производить на заводах сразу двух корейских компаний – Samsung и LG.

Однако все это касается только более дорогих версий американских смартфонов. Модели iPhone 14 и 14 Max, судя по всему, выйдут в дизайне, разработанном еще для тринадцатой линейки. То есть, под камеру будет предусмотрена выемка, а не круглый вырез.



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