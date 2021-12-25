Представлена игровая мышь с SSD на 1 Тбайт

Как сообщили представители Adata, во время проведения выставки CES 2022 будет представлена уникальная игровая мышь, оборудованная встроенным огромным диском SSD. Объем данных, который можно в нем хранить, равен 1 Тб.

По мнению разработчика, игровая мышка, таким образом, становится идеальным местом для хранения любимого игрового контента. Когда у вас есть запас на 1 Тб, это открывает невероятные возможности, говорят специалисты.

Как сообщает производитель, пропускная способность спрятанного в мышке твердотельного накопителя составит 985 Мбайт/с. Связь с основным устройством обеспечивается при помощи USB Type-C. Кроме того, компания-производитель обещает к моменту официальной презентации представить еще и особое приложение, которое упростит использование игровой мыши с накопителем.