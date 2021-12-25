 

В Нью-Йорке проводили на пенсию ветерана ООН, подготовившего свыше 800 резолюций про обеспокоенность

25.12.2021, 15:31, Разное
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В Нью-Йорке, в Организации Объединённых Наций торжественно проводили на пенсию 82-летнего дипломата Хосе Баеза, который посвятил 60 лет жизни работе в ООН и стал автором свыше 800 резолюций про обеспокоенность различных степеней.

Старейшему действующему дипломату Организации посвятили длительное мероприятие с концертами самодеятельных коллективов, банкетом и зачитыванием поздравлений от мировых лидеров и министров иностранных дел.

Баез поступил на работу в ООН в 1959 году и трудился до 2021 года лишь с одним двухлетним перерывом. Изначально он был направлен в Нью-Йорк в качестве члена делегации от Перу, а в 1990-х некоторое время представлял Парагвай, получив его гражданство за особые заслуги – это уникальный случай в практике Организации. С июня 1998 года Баез стал работать непосредственно в аппарате ООН.

Легендарный дипломат за всю жизнь подготовил около 1200 резолюций, из них большинство (802) посвящены выражению обеспокоенности той или иной степени. Баез помогал разрешить конфликт Аргентины и Великобриатнии, поочерёдно выражая беспокойство из-за действий обеих сторон, написал свыше 20 резолюций, помогавших остановить столкновения в бывшей Югославии. После начала геноцида в Руанде Хосе Баез всего за 3 часа подготовил две резолюции – о крайней и о чрезвычайной обеспокоенности, которые были впоследствии последовательно приняты Организацией практически без изменений. Дипломат прилагал неоценимые усилия для разрешения конфликта Армении и Азербайджана, осуждал Израиль, когда тот нарушал международное право, критиковал террористов в Сирии и Ираке, обвинив их в нарушении международного права в общей сложности 34 раза всего за 5 лет.

В ходе церемонии, посвящённой своей почётной отставке, Баез попытался выразить беспокойство размером своего ежемесячного выходного пособия, составляющего всего $1240, но первоначально его слова приняли за шутку. Позже генсек ООН Антонио Гутерриш вник в ситуацию и пообещал поручить своему секретариату подготовить документы, которые позволят в 2024 году поднять вопрос о повышении пенсии на 8-12% при условии согласования этого решения в трёх комитетах и двух контрольных комиссиях.

Ненадежный источник: ИА “Панорама”



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