 

Папа римский в рождественской проповеди призвал к примирению “общества, опустошенные противоречиями”, и вспомнил об Украине

25.12.2021, 15:26, Новости дня
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Франциск говорил об обострении конфликтов, призывал вспомнить “о сирийском народе, который уже более 10 лет переживает войну”, посмотреть на Ирак и услышать “крик детей из Йемена”, упоминал Ливан, Эфиопию и Судан.

“Царь человечества, помоги политической власти примирить общества, опустошенные напряжением и противоречиями. […] Стань светом и поддержкой для тех, кто верит и действует, направляясь даже и против течения, в пользу встречи и диалога, и не позволь, чтобы в Украине распространялись метастазы конфликта”, – сказал папа римский, трансляцию с переводом на украинский вел “5 канал”.

ВИДЕОВидео: 5 канал / YouTube
Контекст:

25 декабря Рождество отмечают христиане западного обряда – католическая и протестантская церковь, а также ряд православных. В Украине этот праздник отмечают 7 января (по юлианскому календарю это тоже 25 декабря). Подробнее о том, почему Рождество празднуется различными конфессия в разные даты, “ГОРДОН” писал в январе 2020 года.

В 2014 году, сразу после аннексии Крыма, Россия начала вооруженную агрессию на востоке Украины. Боевые действия ведутся между Вооруженными силами Украины с одной стороны и российской армией и поддерживаемыми Россией боевиками, которые контролируют часть Донецкой и Луганской областей, с другой. Официально РФ не признает своего вторжения в Украину, несмотря на предъявляемые Украиной факты и доказательства.


Алина ГРЕЧАНАЯ
журналистка

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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