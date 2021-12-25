“Обалдеть”, “Пожар в моем сердце”. Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками

“Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!” – подписала парламентарий свою публикацию.

Пользователи Instagram активно отреагировали на фото, поставив около 4 тыс. лайков за несколько часов, а в комментариях написали множество комплиментов и взаимные поздравления.

“Фантастическая леди”, – прокомментировала ibazelchuk.

“Обалдеть, нельзя быть красивой такой”, – отметила melkumovanelli.

“Пожар в моем сердце”,– написала anna.popuyk.

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Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнился 61 год.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое дело” Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

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