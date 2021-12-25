 

“Обалдеть”, “Пожар в моем сердце”. Тимошенко в платье-вышиванке поздравила подписчиков с праздниками

25.12.2021, 15:26, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

“Радостных праздников! Пусть все будет хорошо, пусть сбываются мечты!” – подписала парламентарий свою публикацию.

Пользователи Instagram активно отреагировали на фото, поставив около 4 тыс. лайков за несколько часов, а в комментариях написали множество комплиментов и взаимные поздравления.

“Фантастическая леди”, – прокомментировала ibazelchuk.

“Обалдеть, нельзя быть красивой такой”, – отметила melkumovanelli.

“Пожар в моем сердце”,– написала anna.popuyk.

Посмотреть эту публикацию в Instagram

Публикация от Юлія Тимошенко (@yulia_tymoshenko)

Контекст:

Юлия Тимошенко родилась в 1960 году в Днепропетровске (Украина). В ноябре ей исполнился 61 год.

С 4 февраля по 8 сентября 2005 года и с 18 декабря 2007-го по 3 марта 2010 года она занимала должность премьер-министра Украины, став первой и единственной женщиной – премьер-министром в стране.

В 2010-м, 2014-м и 2019 году Тимошенко баллотировалась на пост президента Украины.

11 октября 2011 года Тимошенко была осуждена на семь лет тюремного заключения по делу о превышении власти и служебных полномочий при заключении газовых контрактов с Россией в январе 2009 года. 22 февраля 2014 года Верховная Рада освободила Тимошенко из заключения. 14 апреля 2014 года Верховный Суд Украины закрыл “газовое дело” Тимошенко.

В настоящее время Тимошенко возглавляет фракцию партии “Батьківщина” в Верховной Раде.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

19.03 / Назван срок передачи ВМФ стратегической АПЛ «Князь Олег»

18.03 / «Заставит покраснеть даже диктатора» – Daily Mirror о реакции на новый британский законопроект о протестах

17.01 / Американское генконсульство в Екатеринбурге заявило о продолжении работы

07.08 / В Токио мужчина с ножом напал на пассажиров поезда, есть пострадавшие

07.12 / Геращенко призвала бойкотировать канал “Наш”, в эфире которого выступил представитель “ЛНР”

29.10 / В России ввели повсеместный масочный режим – в США таких постановлений нет, несмотря на большее число заражений

23.08 / Боррель: “Евросоюз не собирается превращать Беларусь во вторую Украину”

11.11 / Зеленский о заражении коронавирусом – я знал, что мимо не пройдёт

14.06 / Глава МИД Украины поставил условия для запуска «Северного потока – 2»

10.09 / Скульптор изобразил Тину Кароль в образе ангела для ее альбома “Найти своих”

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика