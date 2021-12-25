 

Пять человек, включая ребенка, пострадали от взрыва во Львовской области

25.12.2021, 15:26, Новости дня
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По предварительным данным, днем 25 декабря в доме взорвался газ. Пожара не было.

Пять человек, в том числе 11-летний ребенок, попали в больницу. “На месте проводился медосмотр потерпевших сотрудниками скорой помощи, после чего людей госпитализировали в медучреждение”, – сказано в сообщении.

Фото: lv.dsns.gov.ua

На месте работали восемь спасателей при помощи двух единиц техники.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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