Из-за коронавируса отменили хоккейный турнир на Кубок Шпенглера

Ежегодный предновогодний хоккейный турнир на Кубок Шпенглера отменили в этом году из-за коронавируса, сообщил почетный президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.

«Этим утром было принято решение отменить турнир. У 17 игроков «Давоса» обнаружены положительные тесты на коронавирус», – цитирует его ТАСС.

Турнир должен был пройти в швейцарском Давосе с 26 по 31 декабря. В нем должны были сыграть шесть команд.

20 декабря канадцы отказались от участия из-за сложной эпидемиологической обстановки, ее должна была заменить команда из Берна. Решение об отмене было принято медицинским руководством кантона.

Кубок Шпенглера – старейший в мире международный хоккейный турнир, с 1923 года проходящий в Давосе в конце декабря. В турнире традиционно принимают участие местная команда и сборная Канады, состоящая из хоккеистов, выступающих в европейских лигах.