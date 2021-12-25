Американцы подрались на борту самолета из-за неправильно надетой маски

В США два пассажира самолета учинили драку из-за неправильно надетой маски. Инцидент произошел на борту рейса, летевшего из Лос-Анджелеса в Мемфис, сообщили в издании Mail Online.

Известно, что мужчина, буйно радовавшийся наступающему католическому Рождеству, злоупотреблял алкоголем и раздражал остальных пассажиров игнорированием требования о ношении масок, пишет РЕН ТВ.

Далее его сосед неудачно пошутил. «Вы, должно быть, из Лос-Анджелеса, потому что думаете, что вы лучше всех», – сказал он. После чего между пассажирами началась словесная перепалка, а позднее под крики напуганных пассажиров они вступили в драку и принялись тягать друг друга за волосы.

В результате в конфликт вмешался еще один путешественник, которому удалось разнять дебоширов. Не сообщается, была ли вызвана на место происшествия полиция и какие меры были применены в отношении скандалистов.

Тем временем в России, а именно в Воронеже водитель обругал матом пассажирку из-за отсутствия маски и силой высадил ее из автобуса. При этом он сам был без маски.