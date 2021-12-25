 

В РПЦ прокомментировали создание «церковной» политической партии

25.12.2021, 15:09, Новости дня
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Русская православная церковь не будет благословлять создание какой-то одной политической партии, представляющей ее интересы, так как она открыта для людей разных политических взглядов, сообщил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

«Мы не считаем, что какая-то одна политическая партия должна представлять наши интересы. Если такое произойдет, мы тем самым фактически исключим из Церкви представителей других политических партий, а мы этого делать не хотим», – сказал митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24», передает ТАСС.

По его словам, церковь – это интересы народа, церковь всегда открыта для каждого, ее могут представлять любые политические партии.

Ранее сообщалось, что Русская православная церковь обсуждает с властями РФ возможность создания института больничных капелланов. 



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