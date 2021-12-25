 

Эксперты поделились мнением, стоит ли покупать подержанный автомобиль

25.12.2021, 15:04, Разное
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Авто для многих сегодня необходимость. Если денег на новый автомобиль не хватает, приходится задумываться о покупке машины в кредит или искать подходящий вариант на вторичном рынке.
Экспертное мнение однозначно: в большинстве случаев автокредит – решение малоперспективное. Обращаясь к вторичному рынку необходимо учесть, что покупка б/у авто ведет к немалым рискам.

Во-первых, такое решение обязательно приведет к необходимости дополнительных вложений, сумма которых может поставить в тупик неопытного автомобилиста.

Во-вторых, при совершении такой покупки необходимо понимать с какими проблемами можно столкнуться в дальнейшем и что срок жизни только приобретённого автомобиля не обязательно оправдает ожидания.

Располагая некоторой суммой денежных средств, лучше остановить выбор на более экономном варианте нового авто с оговоренным гарантийным обслуживанием от производителя и автосалона.

Источник: car.ru



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