75 лет назад в России был запущен первый реактор Ф-1

Это событие стало действительно значимым для отечественной науки и положило начало исследованиям и развитию в сфере «мирного атома», что в свою очередь кардинально изменило жизнь людей и сделало Россию одной из мировых ядерных держав.

Основываясь на разработках Курчатова сегодня проводятся эксперименты всё новых источников энергии, ведутся разработки технологий, позволяющих говорить о научных прорывах в медицине, компьютерных технологиях и др. Становятся возможными решения, которые ранее считались фантастическими, заявляют ведущие ученые.

В честь этой даты в павильона «Рабочий и колхозница» открыта выставка, на которой каждый желающий может ознакомиться с оборудованием и приборами первых лет исследований, получить доступ к рассекреченным документам, относящимся к данной отрасли.

Источник: www.1tv.ru