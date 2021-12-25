 

75 лет назад в России был запущен первый реактор Ф-1

25.12.2021, 15:04, Разное
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Это событие стало действительно значимым для отечественной науки и положило начало исследованиям и развитию в сфере «мирного атома», что в свою очередь кардинально изменило жизнь людей и сделало Россию одной из мировых ядерных держав.
Основываясь на разработках Курчатова сегодня проводятся эксперименты всё новых источников энергии, ведутся разработки технологий, позволяющих говорить о научных прорывах в медицине, компьютерных технологиях и др. Становятся возможными решения, которые ранее считались фантастическими, заявляют ведущие ученые.

В честь этой даты в павильона «Рабочий и колхозница» открыта выставка, на которой каждый желающий может ознакомиться с оборудованием и приборами первых лет исследований, получить доступ к рассекреченным документам, относящимся к данной отрасли.

Источник: www.1tv.ru



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