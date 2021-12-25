Диетологи выяснили, как приготовить вкусный и невредный оливье

Диетологи не раз заявляли, что любимый всеми салат – это лишние калории и немалая нагрузка на пищеварительную систему. Но ищут и находят способы сделать излюбленное блюдо вкусным и полезным.

У каждой хозяйки свой рецепт. Однако большинство при приготовлении используют для заправки какой-либо майонез, что называюь главным недостатком салата. Заменить его следует заправкой на основе нежирного йогурта.

Сочетание «колбаса и картофель» так же не приветствуется врачами. Рекомендуется применить вместо картофеля авокадо, что положительно скажется и на вкусе блюда.

Вместо колбасы положить отварную курицу или индейку. Этот совет актуален и для тех, кто добавляет в салат свинину либо говядину.

Сегодня в любое время года можно купить свежие огурцы. Именно их нужно покрошить в салат. Не стоит пренебрегать этими рекомендациями под предлогом, что это будет совсем не оливье. В таком исполнении блюдо станет главным украшением праздничного стола.

Источник: russian.rt.com