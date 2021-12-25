Мнение: Брежнев для Востока

Все-таки в современной истории есть некая очевидная ирония. Вот, не успели в стране в полной мере развернуться «торжества» по поводу «100-летия со дня рождения дорогого товарища Л.И.Брежнева» – как тут же, в разгар торжеств, в соседней Туркмении умер тамошний «божок» Ниязов. И российскому руководству волей-неволей приходится как-то на это реагировать…

А как реагировать? Ведь только слепой не заметит, что Туркменбаши Ниязов – своеобразная и очень злая пародия на «дорогого Леонида Ильича». По сути, Ниязов – это и есть Брежнев, только попавший вместо полувосточной, полуевропейской по корням деспотии в обстановку деспотии уже полностью восточной.

Брежневу все ж несколько мешала «европейскость» русского народа, не давала развернуться в полную мощь. Некие остатки, атавизмы стыда и понятия о приличиях, чудом сохранившихся еще, видимо, со времен Российской Империи, не дали «дорогому Леониду Ильичу» превратить Кремль во что-то вроде дворца восточного хана или султана.

Скажем, навесить на себя «Орден Победы» и четыре «Звезды Героя» Леонид Ильич еще смог; «написать» «трилогию» «Малая земля», «Возрождение» и «Целина», издать ее многомиллионными тиражами и заставить «изучать» в школах и «трудовых коллективах», а также слушать в исполнении Народных Артистов на концертов – тоже смог. Даже Маршалом Советского Союза смог стать – а что?

Но вот объявить себя «воплощением бога на земле» даже Леонид Ильич не решился, несмотря на все нефтяные сверхдоходы 70-х. А Ниязов – и это смог! Он объявил себя и «отцом всех туркмен», и главным мудрецом, и главным философом, и главным газовиком, и заставил своими портретами и изображениями всю страну, и даже книге своей – «Рухнаме» – поставил ОТДЕЛЬНЫЙ памятник, величиной с трехэтажный дом.

Ну и как, спрашивается, реагировать нашим властям на смерть «Брежнева №2», если первого они уже успели почти канонизировать? Смеяться над ним – боже упаси! Падать ниц и изображать скорбь по поводу кончины безграмотного, самовлюбленного и безмерно наглого пастуха из страны – конкурента родного и обожаемого «Газпрома»… ну, тоже не получается: все ж мешают те же самые «европейские атавизмы».

Объективно же говоря, России сейчас очень бы на руку была масштабная дестабилизация в Туркмении. (России в ее нынешнем виде – то есть «России-Газпрому»). Лучше всего – масштабная гражданская война по типу Таджикистана 90-х. Чтоб – до полного срыва поставок газа оттуда.

И потом, когда цена на газ на этом фоне взлетит до небес, а война так и не утихнет – ввести в Туркмению пару-тройку «миротворческих» российских дивизий. Мир – в этом случае – воспринял бы «умиротворение» с облегчением…

Беда только в том, что в России нет такого количества боеспособных дивизий (2006)