Мнение: Коронакризис в Норвегии, увольнение за масочный скандал и медицинский фактчекинг на Фейсбуке

1. Читатель из Норвегии пишет, что с короной не всё так хорошо — идёт новая волна заражений, мест в больницах не хватает. Антипрививочники есть везде, Норвегия — не исключение. Цитирую из письма:

Рядовые норвежцы ругаются, что с 2009 года стоял вопрос об расширении больниц. Ничего не сделали. Потом Эрна (премьер-министрка в то время, главный человек в стране) в 2014 году обещала что-то, опять нулевой результат. Коек в больницах не хватает, кладут в коридорах, врачи тоже не железные.

А Ольефонд, тот самый знаменитый Фонд будущих поколений, за два года вырос на 2 млрд долларов. Так как вкладывают его по каким-то причинам норвежцы не в свою страну, а в ценные бумаги США, причём почти целиком.

В Норвегии на каждого человека приходится в 5 раз больше нефти, чем в России. При этом граница бедности выше, чем минстепеншун, минимальная пенсия.

Кстати, про минстепеншун. В моём районе Осло, престижном и благополучном, вокруг меня аж четыре дома престарелых. Я всё удивлялся, почему так много, а потом мне объяснили, что у многих норвежских пенсионеров просто нет денег на содержание своей недвижимости. К примеру, я знаю одну русскую женщину, у которой пенсия 4.500 в месяц, а коммуналка за её квартиру (правда, квартира четырёхкомнатная и в хорошем районе) — 5.500 в месяц. Хорошо, что у неё богатый муж, и её это не очень беспокоит, но соотношение-то прекрасное. Не было бы у неё мужа, переехала бы в дом престарелых, так как её пенсии не хватило бы даже на аренду гаража.

2. После скандала с тренером без маски в аэропорту пострадала ещё и его ученица:

https://topspb.tv/news/2021/12/24/skandal-v-aeroportu-pulkovo-zakonchilsya-dlya-plovchihi-simonovoj-uvolneniem-s-raboty/

Пловчиха Виталина Симонова сообщила на странице в Instagram, что лишилась работы. В конце ноября спортсменка стала участницей скандала в аэропорту Пулково.

«Пишу этот пост с болью в душе от осознания того, что не все справедливо в нашей жизни, особенно сейчас», — говорится в публикации. Симонова в посте заявила, что она с тренером отстаивает права «свободно дышать», но это обходится дорого — заседания судов, юридическая помощь, проживание в Петербурге, лингвистическая экспертиза. «А меня даже уволили с работы», — сообщает спортсменка.

Скандал разгорелся в конце ноября, когда пловчиха опубликовала в Instagram видео с кадрами задержания в Пулково ее тренера. 63-летнему Александру Ильину в аэропорту напомнили о необходимости надеть маску. Он отказался, после чего был задержан сотрудниками полиции.

В настоящее время на Ильина наложен штраф в размере 3000 рублей. Дело рассматривалось в суде, из представленных там материалов следует, что тренер активно сопротивлялся — чтобы доставить его в дежурную часть, пришлось применить физическую силу и наручники. Защитники Ильина настаивали, что он ни от чего не отказывался и полицейским не сопротивлялся.

3. Как работает фактчекинг на Фейсбуке. Независимая компания-фактчекер, нанятая Фейсбуком, объявила статью «Британского медицинского журнала», одного из старейших и самых влиятельных в мире, «информацией, которая может ввести людей в заблуждение», а распространяющих ссылки на эту статью предупредили о возможном удалении постов за «распространение ложной информации»:

https://www.bmj.com/content/375/bmj.n2635/rr-80

Речь в статье шла о деятельности медицинской компании Ventavia, которая занималась тестированием вакцины Пфайзер. Один из сотрудников компании слил информацию о многочисленных нарушениях при тестировании, которые в будущем могли повредить пациентам. «Британский медицинский журнал» нашёл эту информацию важной и опубликовал. Фактчекеры Фейсбука, однако же, решили защищать интересы крупной фармгиганта любой ценой.

Я не сомневаюсь, что вакцина Пфайзера – хорошая и эффективная. Раньше омнения были, но сейчас данных собрано уже вполне достаточно. Если бы у меня не было доступа к Спутнику V, я бы без колебаний подставил плечо и под Пфайзер. Это вакцина нового поколения, основанная на новейших технологиях (на базе мРНК). Тем не менее, для какого-то небольшого процента пациентов данная вакцина может оказаться неподходящей или даже опасной. Исследования по тестированию вакцин для того и нужны, чтобы исключить их применение для тех категорий больных, у кого есть медицинские противопоказания к вакцинации.