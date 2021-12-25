 

Американцев насмешили сообщения в СМИ о планах РФ «напасть» на Украину

25.12.2021, 14:55, Новости дня
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Пользователи американского портала Reddit активно осуждают сообщения западных СМИ, согласно которым РФ якобы нападет на Украину уже сегодня, отметив, что этого так и не происходит.

Многие пользователи отметили, что изначально «вторжение» было назначено на январь.

«Глупые американцы не понимают, что когда русские говорят о «войне на Рождество», то речь идет о православном Рождестве», – иронизирует BILLCLINTONMASK, передает РИА «Новости».

«Русские медвежьи бронетанковые войска наступают!», – пошутил Gabtactic.

«Пора запасаться попкорном, я делал это уже 17 раз, то есть после каждого заявления о «нападении» РФ на Украину, однако ничего так и не произошло», – написал Cass05.

«Информацию о планируемом «нападении» распространяют те же СМИ, что публикуют фотографии НЛО», – считает Plappeye.

Некоторые комментаторы более серьезно отнеслись к таким прогнозам.

«Как канадец, я бы предпочел вступить в союз с Россией, чем с США», – поделился Ill_Cantaloupe8167.

«Глубоко в душе я искренне надеюсь, что РФ и правда сделает это, чтобы решить проблему», – отметил BullaEtmoidalis.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.



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