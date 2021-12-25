В ДТП во Владимирской области столкнулись 20 автомобилей

На трассе М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области столкнулись около 20 машин, пострадали два человека.

«25 декабря 2021 года около 11.00 на 240 км автодороги М-7 «Волга» в Ковровском районе Владимирской области произошло ДТП. По предварительной информации, на федеральной трассе в результате неблагоприятных погодных условий столкнулись около двадцати автомашин, перекрыв движение», – информирует сайт «МВД Медиа».

Уточняется, что пострадали два человека, им медицинскую помощь оказали на месте. Сейчас полиция устанавливает личности водителей и пассажиров. Водителей предупреждают о затрудненном движении в сторону Нижнего Новгорода.

Ранее сообщалось, что в ДТП с участием пяти машин в Новоаннинском районе Волгоградской области погибла одиннадцатилетняя девочка.