 

В массовом ДТП под Волгоградом погиб 11-летний ребенок

25.12.2021, 14:55, Новости дня
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В ДТП с участием пяти машин в Новоаннинском районе Волгоградской области погибла одиннадцатилетняя девочка, сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Волгоградской области.

«По уточненным данным, на федеральной трассе Р-22 «Каспий» столкнулись пять автомобилей. Водитель автомашины «Инфинити», житель Ярославля, не справился с управлением и столкнулся со встречным грузовым автомобилем МАН, после чего произошло столкновение с автомобилями «Тойота Камри», «Фольксваген Поло» и «Приора». В результате погибли пассажиры «Инфинити», жительницы Ярославля – 39-летняя женщина и ее 11-летняя дочь», – передает ТАСС сообщение пресс-службы.

Как утверждают в пресс-службе, водитель «Инфинити», отец и муж погибших, госпитализирован. На месте работают экипажи ГИБДД, следственно-оперативная группа.

Ранее сообщалось, что в Новоаннинском районе столкнулись более шести автомобилей. В результате аварии травмы получили пять человек. По данным пресс-службы ГУ МВД РФ по Волгоградской области, массовому ДТП способствовали сложные погодные условия, на участке федеральной автодороги Р-22 «Каспий» от Михайловского района в московском направлении сейчас видимость из-за метели не превышает 15 метров.



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