 

В Xiaomi назвали дату выхода на рынок нового смартфона 11i HyperCharge

25.12.2021, 14:50, Новости дня
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Как стало известно из достоверных источников в компании Xiaomi, новая модель смартфона 11i HyperCharge будет представлена и выйдет на рынок 6 января. На сегодня известно, что мобильник получит в комплекте быстрое зарядное устройство мощностью 120 Вт.

По словам экспертов, для зарядки аккумуляторной батареи с нуля до ста процентов понадобится всего 15 минут. Пока это все технические данные, которые подтверждает разработчик. Об остальных мы узнаем уже после Нового года.

Однако специалисты советуют ориентироваться на характеристики предыдущих моделей Xiaomi и делать поправку на некоторые улучшения, обычно происходящие с выпуском каждой новой версии гаджетов. Кое-что можно понять также по официальному изображению, которое уже опубликовано.



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