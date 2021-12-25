К весне запланирован выпуск обновленного смартфона iPhone SE 3

Как стало известно, скромный по размерам и основным техническим характеристикам смартфон iPhone SE 3 выйдет в обновленной версии весной будущего года. Характерной особенностью гаджета станет наличие процессора как у iPhone 13.

По словам экспертов, отличия в габаритах будут видны невооруженным гладом. Ведь размер экрана здесь составляет только 4,7 дюйма. Также в смартфоне предусмотрено только 3 Гб оперативной памяти.

Смартфон выйдет с поддержкой сетей нового поколения 5G, отмечают специалисты. В целом, на фоне скромных технических характеристик видна современная конструкция. Цена, кстати, вовсе не «экономная». Производитель рекомендует продавать смартфон по 400 американских долларов.