 

В Харькове ЛГБТ-активистки спели перед Генконсульством РФ: “Богородица, дева, Путина прогони”. Видео

25.12.2021, 14:42, Новости дня
  Подписаться на Telegram-канал
  Подписаться в Google News

На акцию вышли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки принесли от имени Адской Николаи – феминистической версии святого Николая. 

“К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а адский Николай приходит к настоящим язычникам. Сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит”, – сказала Шарыгина.

Во время акции активистки пели: “Богородица, дева, Путина прогони”.

Участницы перформанса оставили под консульством РФ коробку с подарками, в которую положили игрушечный мозг, историю Украины, белые тапочки, носки и конвенцию ООН. 

Фото: suspilne.media

“Мы хотим, чтобы агрессия прекратилась. Протест, несогласие, сильные эмоции можно проявлять и мирным способом. Мы решили выразить то, что испытывает наше сообщество относительно информации о возможной эскалации. Хотим показать, что мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины”, – пояснила организатор акции. 

Коробку с подарками поставили у входа в консульство, ее осмотрели охранники и продолжили дежурство.

видео

Видео: Суспільне Харків / YouTube

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



Смотреть комментарииКомментариев нет

Добавить комментарий

Имя обязательно

Нажимая на кнопку "Отправить", я соглашаюсь c политикой обработки персональных данных. Комментарий c активными интернет-ссылками (http / www) автоматически помечается как spam

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

21.06 / Колумнист Spiegel – Запад игнорировал призывы Путина к сближению — и теперь пожинает плоды

06.10 / Добкин: О том, что Янукович в России гримируется до неузнаваемости, мне рассказал Песков

14.12 / Кремль анонсировал выступление Путина на первом социальном онлайн-форуме «Единой России»

24.01 / «Полнейший хаос» – в США пограничникам поручили освободить нелегальных мигрантов вопреки распоряжениям Байдена

16.05 / ХАМАС запустил десятки ракет в направлении Тель-Авива и Ашдода

10.05 / В мире: День Победы на Украине получил новое значение

29.10 / В РФ предложили ввести льготы для пенсионеров-автовладельцев

21.06 / Создана 3D-карта Солнечной системы

26.08 / Британский музей сверг с пьедестала своего основателя и записал в рабовладельцы

25.08 / Россия поставила боевые машины «Терминатор» в одну из стран Африки

Политика конфиденциальности - GDPR

Карта сайта →

По вопросам информационного сотрудничества, размещения рекламы и публикации объявлений пишите на адрес: [email protected]

Поддержать проект:
Яндекс.Деньги - 410011013132383
WebMoney – P761907515662, R402690739280, Z399334682366, E296477880853, X100503068090

18+ © 2002-2021 РЫБИНСКonLine: Все, что Вы хотели знать...

Яндекс.Метрика