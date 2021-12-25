В Харькове ЛГБТ-активистки спели перед Генконсульством РФ: “Богородица, дева, Путина прогони”. Видео

На акцию вышли 15 человек. Организатор перформанса Анна Шарыгина рассказала, что подарки принесли от имени Адской Николаи – феминистической версии святого Николая.

“К хорошим деткам приходит святой Николай, к плохим – никто не приходит, а адский Николай приходит к настоящим язычникам. Сегодня мы принесли подарки для президента соседнего государства-агрессора, чтобы он мог знать, что думает украинское общество и ЛГБТ-сообщество Харькова о том, что происходит”, – сказала Шарыгина.

Во время акции активистки пели: “Богородица, дева, Путина прогони”.

Участницы перформанса оставили под консульством РФ коробку с подарками, в которую положили игрушечный мозг, историю Украины, белые тапочки, носки и конвенцию ООН.

Фото: suspilne.media

“Мы хотим, чтобы агрессия прекратилась. Протест, несогласие, сильные эмоции можно проявлять и мирным способом. Мы решили выразить то, что испытывает наше сообщество относительно информации о возможной эскалации. Хотим показать, что мы не согласны, не хотим войны, а также участия России в жизни Украины”, – пояснила организатор акции.

Коробку с подарками поставили у входа в консульство, ее осмотрели охранники и продолжили дежурство.

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Видео: Суспільне Харків / YouTube

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