 

“Не хватает папы”. 47-летняя Наталья Кличко показала семейную рождественскую открытку без мужа

25.12.2021, 14:42, Новости дня
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“Желаю всем счастливого Рождества. Моя жизнь всегда должна быть наполнена любовью и светом”, – подписала она публикацию.

“Какие вы красивые! Счастья вашей семье!” – прокомментировала natali.nat16.

“А папа где?” – спросила hodorova878.

“Красивая семья, но не хватает папы на этих фото! Будьте счастливы! С Рождеством”, – написала tanya_autum.

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Публикация от Natalia Klitschko (@natalia_klitschko_official)

Контекст:

Наталья и Виталий Кличко поженились в 1996 году. В браке у пары родилось трое детей – сыновья Егор (2000) и Максим (2005) и дочь Елизавета (2002).

Сейчас супруги живут раздельно: Наталья Кличко – в Гамбурге (Германия), а ее муж – в Киеве. С 2014 года он занимает должность мэра столицы и главы КГГА.

Комментируя слухи о разводе с женой, Кличко заявил, что они по-прежнему женаты.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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