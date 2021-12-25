 

FAZ – преемник Меркель выступил за поставку летального оружия на Украину

25.12.2021, 14:37, Новости дня
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Преемник Меркель на посту председателя партии ХДС Фридрих Мерц выступил за поставку Украине летальных вооружений, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Мерца, запрос Киева на поставку оружия полностью легитимен в свете «массового развёртывания российских сил на границе с Украиной».


Reuters

Новый избранный председатель партии ХДС Фридрих Мерц выступил за поставку Украине летального оружия, пишет Frankfurter Allgemeine. По словам Мерца, необходимо дать «чёткий и твёрдый ответ» на действия Москвы: политик заявил, что запросы Киева на поставки летального оружия абсолютно легитимны в свете «массового развёртывания российских вооружённых сил на границе с Украиной».

Издание напоминает, что Украина, помимо прочего, просила ФРГ поставить ей старые фрегаты, зенитные орудия и компоненты противокорабельных ракет. Однако в Берлине отказали предоставить Украине фрегат для защиты черноморского побережья от гипотетического российского вторжения, пишет Frankfurter Allgemeine, даже несмотря на то, что бывшая глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр изначально поддержала это решение.

Ранее в немецкой политике за более решительную позицию в отношении военных поставок на Украину выступали преимущественно представители партии зелёных, пишет Frankfurter Allgemeine. В частности, один из лидеров зелёных Роберт Хабек предлагал поставить Украине санитарные автомобили, на которые могут быть установлены пулемёты. На данный момент Украина получает летальное оружие, в первую очередь, от США: к примеру, ПТРК «Джавелин». Кроме того, у Киева есть договорённость с Великобританией о совместной постройке военных кораблей. 



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