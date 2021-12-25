 

Сбежавших из волгоградской колонии осужденных задержали в Ростовской области

25.12.2021, 14:10, Новости дня
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Находящиеся в розыске двое заключенных, сбежавшие из исправительного учреждения в Волгоградской области, задержаны в субботу в Ростовской области, сообщили в отделе пропаганды управления ГИБДД по региону.

«25 декабря около 8 утра на 167 км автодороги «Котельниково – Песчанокопское» сотрудниками ГИБДД был остановлен автомобиль «Рено» под управлением водителя 1993 года рождения. В салоне также находилось двое пассажиров – 2002 и 1998 годов рождения. При проверке по базам ГИБДД полицейские установили, что пассажиры находятся в розыске за совершение побега из исправительного учреждения Волгоградской области», – говорится в сообщении, передает ТАСС.

До этого в УФСИН Волгоградской области сообщили, что двое осужденных из колонии-поселения №3 сбежали, ведется розыск совместно с полицией. Георгий Вязовиков 1998 года рождения и Дмитрий Корней 2002 года рождения.

Позже стало известно, что Вязовиков осужден в Краснодаре в октябре 2020 года за кражу и вовлечение несовершеннолетнего в совершение преступления и приговорен к двум годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении. Корней осужден в июне 2021 года в Армавире за кражу и приговорен к 3,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в колонии-поселении.

Ранее сообщалось, что в Московской области из психиатрической больницы сбежал мужчина, направленный на принудительное лечение за особо тяжкое преступление.



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