Дайверы провели хоровод вокруг елки под водами Байкала

Дайверы из Иркутска отпраздновали приближение Нового года, поводив хоровод вокруг елки, установленной в озере Байкал.

Водолазы из Иркутска установили елку в воде в районе поселка Листвянка. Хоровод засняли на видео, передает РЕН ТВ.

Отмечается, что мероприятие проводится не в первый раз, дайверы готовятся к этому весь год. Кроме того, они облачились в костюмы – на подводном празднике присутствовали «интеллигент», «русская красавица», поросята и Дед Мороз.

Дайвер Елена Мартынова рассказала, что елку подготавливают заранее и наряжают на суше прикрепляют игрушки со специальными дырками, чтобы в них попадала вода и они не всплывали.

«Подбираются определенным образом цвета – синие, фиолетовые. Такие цвета, которые исчезают в спектре последними. То есть цветопередача под водой по мере глубины меняется. Чтобы елка была нарядная, красивая, яркая, специально подобраны цвета», – рассказала она.

Внизу устанавливается якорь, а на макушке пустая бутылка – поплавок, который позволяет принять в воде правильное положение.

Елку установили на глубине примерно 20 метров от дна, чтобы она висела в водной толще. Этим занимаются самые опытные дайверы.

Следом идет вторая группа, чтобы создать хоровод. Необходимо, чтобы все участники были на одном уровне, – только тогда получится красивый круг.

После водолазы по традиции прямо под водой распивают бутылочку вина, которую спрятали в прошлом году на дне Байкала. Для этого необходимо запустить в бутылку немного воздуха, который выдавит вино. Также они кладут на следующий год новую бутылку.

По пути водолазы забирают мусор, в том числе и прошлогоднюю елку, чтобы не загрязнять озеро.