В Китае стартовали продажи смартфона Honor X30

По сообщению производителя, в Китае уже стартовали продажи смартфонов Honor X30, которые вышли с процессорами Snapdragon 695. Напомним, что презентация данного гаджета состоялась на рынке Поднебесной 16 декабря сего года.

В смартфоне использован экран с диагональю 6,81 дюйма, на котором картинка отображается с разрешением 2388 на 1080 пикселей. Также известно о емкости аккумулятора, составляющей 4800 мАч. Производитель предоставил к нему быстрое зарядное устройство мощностью 66 Вт.

Показатель оперативной памяти в гаджете – 12 Гб. Предлагается на выбор один из двух основных накопителей: на 128 или 256 Гб. Тыльная видеокамера состоит из трех датчиков. Главный обеспечивает съемку с разрешением 48 МП. У селфи-камеры – 16 Мп. Цена в зависимости от комплектации колеблется в пределах от 270 до 360 американских долларов.