Три компании контролируют 89% мирового рынка процессоров для смартфонов

Срывы с поставками процессоров можно объяснить также высокой степенью монополизации производства этих устройств на глобальном рынке. По данным статистики, всего три компании обеспечивают выпуск процессоров для 89% современных смартфонов.

По той же причине на фоне сокращения поставок растет общая выручка. Глобальные продажи процессоров для мобильных устройств принесли в этом году 8,3 млрд долларов, что на 17% больше, чем в 2020-м.

Кто же эти монополисты? Qualcomm контролирует 34% мирового рынка, Apple – 28%, MediaTek – 27%. В сумме получается 89%. Именно эти компании решают, кому делать отгрузки, когда переводить мобильные устройства с 4G на 5G, а также другие важные вопросы. Кстати, именно быстрый переход на 5G привел к росту средней цены процессора на 19%.