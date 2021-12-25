Болгария передала Украине гражданина Турции. Его подозревают в совершении ДТП, в результате которого погибла 11-летняя девочка

Тогда, в 2019 году, в результате аварии погибла 11-летняя девочка, которая стояла на тротуаре. По информации следствия, ДТП произошло по вине водителей двух транспортных средств – автомобиля Mercedes, которым управлял иностранец (ему тогда было 69 лет) и мотоцикла BMW под управлением жителя Хмельницкого.

“Во время проезда перекрестка на разрешенный сигнал светофора и поворота водитель автомобиля не предоставил дорогу мотоциклисту, который вдвое превысил разрешенную скорость движения. Из-за нарушения скоростного режима житель Хмельницкого допустил столкновение с автомобилем. В результате этого мотоцикл отбросило на малолетнего пешехода”, – говорится в сообщении прокуратуры.

По информации правоохранителей, после ДТП гражданин Турции, скрываясь от следствия, уехал из Украины.

Его объявили в международный розыск и задержали в Болгарии. Как сообщил Офис генпрокурора, Болгария разрешила экстрадицию подозреваемого и департамент международно-правового сотрудничества Офиса Генерального прокурора с привлечением каналов Интерпола обеспечил прием на территории Украины запрашиваемого лица.

Действия гражданина Турции в полиции квалифицировали по ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины, после экстрадиции ему избрали меру пресечения, мужчина арестован.

Фото: khmel.gp.gov.ua

В отношении другого фигуранта дела о ДТП уже вынесен приговор – мотоциклиста лишили свободы на шесть лет с лишением права управлять транспортным средством на три года. Этот приговор сейчас сторона защиты оспаривает в апелляционной инстанции.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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