В Закарпатской области произошла авария на железнодорожной дороге, поезда задерживаются
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Опаздывают такие поезда:
№55 Киев-Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;
№26 Одесса-Рахов – задержка 2 часа 5 минут;
№95 Киев-Рахов – задержка 40 минут;
№15 Харьков-Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.
В компании добавили, что сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.
Пути восстанавливают, тепловоз уже подняли на рельсы. После 12.00 поезда будут следовать в направлении станции Рахов, пообещали в “Укрзалізниці”.
https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5006590792708002
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