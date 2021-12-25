В Закарпатской области произошла авария на железнодорожной дороге, поезда задерживаются

Опаздывают такие поезда:

№55 Киев-Рахов – задержка 3 часа 30 минут на перегоне до Рахова;

№26 Одесса-Рахов – задержка 2 часа 5 минут;

№95 Киев-Рахов – задержка 40 минут;

№15 Харьков-Рахов отправился с задержкой на 43 минут из Ивано-Франковска.

В компании добавили, что сейчас пассажиров, следующих в Рахов и Квасов, доставляют автобусами Львовской железной дороги от станции Ясиня.

Пути восстанавливают, тепловоз уже подняли на рельсы. После 12.00 поезда будут следовать в направлении станции Рахов, пообещали в “Укрзалізниці”.

https://www.facebook.com/Ukrzaliznytsia/posts/5006590792708002

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