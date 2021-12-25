 

Япония не пришлёт своих государственных деятелей на зимнюю Олимпиаду в Пекине

25.12.2021, 13:52, Новости дня
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Японские высокопоставленные государственные деятели не приедут на зимние Олимпийские игры в Китай, пишет CNN. Отмечается, что власти Японии связали это решение с уважением прав человека, однако не стали называть его дипломатическим бойкотом.


Reuters

Япония не отправит на зимнюю Олимпиаду в Пекин своих высокопоставленных чиновников, пишет CNN.  При этом в Токио не стали называть это решение дипломатическим бойкотом.

По словам генерального секретаря японского правительства Хирокадзу Мацуно, причина такого решения связана с тем, что Япония «считает важным уважение прав человека». Мацуно также добавил, что Игры посетят главы оргкомитетов Олимпиады и Паралимпиады в Токио, а также глава японского Олимпийского комитета.

CNN напоминает, что ранее премьер Японии Фумио Кишида заявил о том, что не планирует посещать Игры в Пекине. Согласно данным японских СМИ, Кишида попал под давление внутри своей собственной партии: его призывают занять более жёсткую позицию в отношении КНР. Как отмечает издание, отношения с Пекином всегда были деликатной темой для Японии — союзника США с одной стороны и крупного экономического партнёра Китая с другой.

Многочисленные активисты давно призывают к бойкоту Олимпийских игр — 2022 в Пекине из-за нарушений прав человека в Китае, напоминает CNN. На данный момент дипломатический бойкот Играм объявили США, Великобритания, Канада и Австралия. 



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