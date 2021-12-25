 

Эта зима станет идеальным временем для экспериментов: прически из нулевых, которые возвращаются в моду

25.12.2021, 13:43, Разное
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Мода циклична, и в последние годы это было доказано множество раз. В тренды возвращаются как некогда популярная одежда, так и прически и аксессуары. В 2022 году на пике моды обещают быть прически 2000-х годов. Этот период отличался преобладанием челок, боба и различных слоев. Мы собрали 5 самых красивых причесок той эпохи, которые будут в моде в следующем году.

Челка с пробором

Непринужденный шик с помощью челки с пробором, как на фото ниже, можно создать собственноручно как для длинных, так и для коротких волос. Для создания такой укладки достаточно зачесать челку набок, чтобы лицо было более открытым.

Особенно удачно эта прическа смотрится в сочетании с закрученными локонами.

Волнистые локоны в стиле Русалочки

Волнистые локоны, как у Русалочки, вновь возвращаются в тренды. В нулевые годы для создания локонов активно использовались средства для укладки, и часто их было слишком много на волосах. Сейчас же руководствуемся правилом “легко и стильно”.

Модницы со всего мира вдохновляются фирменной укладкой Бейонсе, которую она активно делала в начале этого столетия. Чтобы достичь подобного эффекта, нужно сделать много маленьких косичек на только что вымытых волосах.

Вы можете как создавать локоны идеальной формы, как у Бейонсе, так и отдать предпочтение более свободным и взъерошенным вариантам. Для создания самой простой укладки, как на фото ниже, достаточно сделать две косички на ночь, а утром их распустить.

Рожки

20 лет назад эта прическа стала популярна благодаря тому, что ее обожали Гвен Стефани и солистки группы Spice Girls.

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Сейчас же “рожки” возрождают Дженнифер Лопес, Билли Айлиш и другие знаменитости.

Боб

Кажется, что боб – это прическа вне времени. Различные ее вариации остаются в числе самых популярных стрижек уже несколько десятков лет. Когда смотришь на нынешние тенденции, с первого взгляда кажется, что существует только единственный правильный формат этой стрижки— короткие прямые волосы.

Однако каждое каре имеет свою особенность: окрашенные пряди, разный объем. Виктория Бекхэм обожала удлиненный боб, а Дженнифер Энистон играла с многослойностью. Именно в стиле звезды “Друзей” сделала новую стрижку Билли Айлиш (на фото ниже).

Пузырчатые косы

Пузырчатые косы были одним из самых необычных трендов эпохи 2000-х. Для создания этой прически сделайте два хвостика, а потом завяжите по всей их длине маленькие резиночки.

Стиль 2000-х в прическах был ярким и необычным, так что неудивительно, что он вновь возвращается в моду.



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