 

Володин рассказал о самых важных новых законах

25.12.2021, 13:40, Разное
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В новом году вступает в силу норма об индексации материнского капитала на величину фактической инфляции. Размер маткапитала будет ежегодно пересматриваться 1 февраля.

Также парламентарии приняли закон о введении налогового вычета за занятия спортом. Применить вычет можно к доходам, полученным с 1 января 2022 года.

Еще одна важная норма касается “приземления” IT-гигантов. Иностранные интернет-компании с аудиторией более 500 тысяч пользователей в сутки будут обязаны открывать в России филиал, представительство или уполномоченное юридическое лицо.

Также Дума защитила права граждан, не желающих проходить биометрию. “Если гражданин не хочет использовать такие персональные данные для идентификации, это не сможет стать основанием для отказа в предоставлении государственных и муниципальных услуг”, – пояснил Володин.

Другие принятые нормы защищают людей от попадания в “долговую ловушку”, ограничивая выдачу необеспеченных кредитов. Спикер ГД отметил, что решение обосновано ситуацией на рынке потребительских займов.

“30% граждан, имеющих кредит, отдают более 80% своего дохода, в итоге попадают в финансовую зависимость”, – написал Володин.

Госдума 22 декабря завершила первую осеннюю сессию восьмого созыва. За два с небольшим месяца депутаты приняли 143 закона. Весенняя сессия продлится с 10 января по 31 июля 2022 года.



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