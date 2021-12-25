Врачи назвали причины урчанья в животе

Врачи из Саудовской Аравии назвали причины урчанья в животе. По их словам, некоторые из них могут быть опасными, сигнализируя о заболевания желудочно-кишечного тракта.

Зачастую люди считают, что булькающие звуки в животе возникают из-за чувства голода. Зарубежные гастроэнтерологи и гепатологи отмечают, что для этого состояния имеются различные причины. Например, урчание может возникать при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки. Об опасности предупреждает состояние, которое сопровождается болевыми ощущениями и резкой потерей веса. В таком случае нужно незамедлительно отправиться в больницу и пройти в обследование.

Одними из причин могут быть: последствие приема лекарств, инфекции в ЖКТ, грыжа в брюшной стенке, нарушение уровня калия и кальция в крови, снижение кровотока в кишечнике, язва или опухоль в желудке, кровотечение в органах пищеварительной системы или кишечная непроходимость.

Источник: inosmi.ru