Врачи назвали причины урчанья в животе

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25.12.2021, 13:36, Разное
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Врачи из Саудовской Аравии назвали причины урчанья в животе. По их словам, некоторые из них могут быть опасными, сигнализируя о заболевания желудочно-кишечного тракта.
Зачастую люди считают, что булькающие звуки в животе возникают из-за чувства голода. Зарубежные гастроэнтерологи и гепатологи отмечают, что для этого состояния имеются различные причины. Например, урчание может возникать при употреблении продуктов с высоким содержанием клетчатки. Об опасности предупреждает состояние, которое сопровождается болевыми ощущениями и резкой потерей веса. В таком случае нужно незамедлительно отправиться в больницу и пройти в обследование.

Одними из причин могут быть: последствие приема лекарств, инфекции в ЖКТ, грыжа в брюшной стенке, нарушение уровня калия и кальция в крови, снижение кровотока в кишечнике, язва или опухоль в желудке, кровотечение в органах пищеварительной системы или кишечная непроходимость.

Источник: inosmi.ru



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