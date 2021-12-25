Финансовые эксперты рассказали, как накопить на пенсию

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25.12.2021, 13:36, Разное
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Эксперты по финансам Дмитрий Голубовский и Алена Никитина поделились способами пенсионного накопления. Выбрав один из трех вариантов, пенсионер обеспечит хорошее финансовое положение в старости.
«Золото – драгоценный металл, который в перспективе отыгрывает инфляцию, – делится мнением Дмитрий Голубовский, эксперт по рынкам финансов. Приобретение монет из золота является одним из вариантов пенсионного накопления».

Облигации федерального займа, которые размещаются Министерством финансов и предназначены для физических лиц через уполномоченные банки, – второй вариант. Данный вид облигаций обладает высокой доходностью, в отличие от торгов на рынке. Оптимальный срок для инвестиций такого направления – 3 года. При условии выхода человека из инвестиционной деятельности до истечения трехлетнего срока есть риск потерять прибыль.

Но если учитывать неопытность человека, то наиболее оптимальным будет другой вариант. Алена Никитина рекомендует начать с депозитного вклада, валюты (тот же депозит) и покупку облигаций в небольшом количестве – и только после этого можно искать способы с риском повыше. В качестве еще одного направления финансовый эксперт советует откладывать более 10% (по возможности) от ежемесячной заработной платы для получения пенсионной прибавки в будущем. Об этом информирует сайт globalmsk.ru.



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