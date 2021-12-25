 

Российский космонавт снял разворот МКС

25.12.2021, 13:26, Новости дня
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Российский космонавт Петр Дубров, находящийся сейчас на Международной космической станции (МКС), снял на видео разворот станции, ролик он опубликовал в своем аккаунте в Instagram.

«Удалось запечатлеть для вас исторические кадры этого события, а еще в самом начале – разворот МКС!» – написал он.

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Публикация от @petr.v.dubrov

Ранее о станции отстыковали приборно-агрегатный отсек корабля «Прогресс М-УМ» от узлового модуля «Причал».

Сейчас на борту продолжают находиться семь человек: два российских космонавта и пять астронавтов NASA и ESA.

Ранее сообщалось, что к МКС стартовал американский космический грузовик Dragon. Старт корабля с космодрома на мысе Канаверал в штате Флорида на ракете-носителе Falcon 9 состоялся в 05.07 по времени Восточного побережья США (13.07 мск). Корабль доставит на орбиту около 2 тонн материалов для научной работы, провиант, предметы первой необходимости для экипажа и оборудование. 



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