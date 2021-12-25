 

В Швеции повысили уровень боеготовности из-за ситуации на Украине

25.12.2021, 13:26, Новости дня
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Главнокомандующий шведской армией Микаэль Бюден счел кризис из-за ситуации вокруг Украины исключительно серьезным, поэтому Швеция повысила уровень своей боеготовности, передает его интервью газета «Дагенс нюхетер».

«Мы привели нашу готовность в соответствие со сложившейся обстановкой. Она серьезна и вызывает опасения. Естественно, что сейчас мы делаем больше и готовы к более быстрым действиям, чем обычно. Мы готовы к разным вариантам развития ситуации, в том числе и в непосредственной близости от наших границ», – передает ТАСС его слова.

Как утверждает Бюден, особое внимание уделяется острову Готланд, расположенному в Балтийском море и имеющему стратегическое значение. В прошлом году на фоне российских военных учений на Готланд было отправлено дополнительное подкрепление. «В условиях напряженности на Украине и в Европе естественно, что мероприятия по обеспечению боеготовности включают также Готланд и Балтийское море. Мы должны быть готовы действовать на разных направлениях», – отметил главнокомандующий.

При этом на вопрос о готовности Швеции к защите Готланда в случае возникновения угрозы Бюден ответил утвердительно. «Мы делаем свое дело, не вызывая никакой эскалации. Напротив, скорее охлаждаем [пыл противника], показывая, что стоим в стартовой позиции», – подчеркнул он.

Напомним, МИД РФ распространил два проекта документов по обеспечению правовых гарантий безопасности со стороны Соединенных Штатов и стран – членов НАТО. Проекты договора с США и соглашения с альянсом были переданы американской стороне 15 декабря на встрече в МИД России.

Президент Владимир Путин на пресс-конференции, отвечая на вопрос журналистки SkyNews о «возможности нападения» РФ на Украину, заявил, что Москва никому не угрожает, в отличие от стран Запада. Он напомнил о продолжающемся расширении НАТО на восток, к российским рубежам и призвал гарантировать «безусловную» безопасность для страны.



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