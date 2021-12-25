Личное: “У дочери развивается анорексия”

Опять тема не очень праздничная.

Но тоже зачастили последние дни писать об этом в рубрику.

Что делать с подростковой анорексией?

gogoanna

Уважаемая Эволюция!

Большое спасибо за Ваш блог и возможность написать.

Я боюсь, что у моей дочери (Д.) развивается анорексия. За последний месяц она сильно похудела и я почти не вижу как она ест. Вес пока в пределах нормы, близко к нижней границе, но динамика меня пугает. Я не знаю как себя вести с ней, и, кажется, сделала все ошибки сразу.

Д. 16 лет, учится на четверки, любит свою школу. У нее много подружек и есть мальчик, с которым они романтически дружат уже год. Как и многие ее друзья, по выходным она подрабатывает в кафе. При этом, в свободное время она много сидит в телефоне, у нее нет сильных увлечений или выраженных интересов, она довольно тревожная.

Отношения со мной до недавнего времени были теплыми, Д. много рассказывала мне про школу, подруг, отношения, планы, спрашивала совета и обращалась за помощью. Я помогала ей с учебой, давала деньги на одежду и книги по ее выбору, постоянно ее куда-нибудь подвозила ее на машине. Раньше у нас не было конфликтов. Отношения с отцом последние пару лет были более напряженными, его разочаровывало, что Д. не разделяет его взгляды и интересы, он ругал ее за то, что она залипает в телефоне. Но в последнее время она стала поменьше огрызаться в ответ и это слегка снизило накал конфликтов. Кажется, что и с подругами и молодым человеком особых проблем нет, я часто вижу их всех вместе, они вроде нормально общаются. Если у ее пищевого поведения был какой-то внешний триггер, мне сложно предположить, что это.

(В идеале родители должны не только дружить с подростком, но и общаться с его друзьями. Подружки должны хотя бы иногда приходить к вам, вы должны быть хорошо знакомы с самыми близкими. Хорошо бы изредка спонсировать какие-то мероприятия, где вы могли бы видеть компанию подростка, хотя бы самый узкий круг, особенно того, с кем у него романтические отношения. Хорошо, если вы общаетесь с классным руководителем, для этого надо дарить персональные подарки на праздники, приходить на родительские собрания, инициировать какую-то помощь классу и школе. Чем лучше вы интегрированы в жизнь подростка, тем больше у вас рычагов, а интеграция ваша зависит от того, насколько вы полезны его близкому окружению)

Д. никогда не имела лишнего веса, около месяца назад я заметила, что она еще похудела и перестала завтракать перед школой и ужинать по вечерам. Я насторожилась, когда она, уже и так заметно похудевшая, сказала, что хотела бы поголодать несколько дней на каникулах. Я ответила, что идея плохая, помешает ей расти, будет болеть голова, не будет сил. Она стала рассказывать, что наоборот, это стимулирует и рост, и мыслительную деятельность, и тонус, и здоровье. Я ответила, что пусть она сначала полностью вырастет хотя бы, а лет после 18-ти экспериментирует.

(Голодание для подростка – это совсем не то же самое, что голодание для взрослого человека, имеющего лишний вес. Подросток быстро растет, у него меняется гормональная система, у него перестраивается нервная система, и если ему не будет хватать питательных веществ, у него может развиться тяжелое заболевание. Поэтому как только вы заметили, что подросток сознательно избегает еды, надо понять, ест ли он вне дома и не голодает ли совсем, и если голодает, принимать меры)

Этот разговор меня насторожил, я вспомнила, что последнее время я почти не видела как она ест и села читать про пищевые расстройства и поняла, что у меня кажется есть серьезные поводы для беспокойства. И пошла с ней говорить об этом. Разговор прошел плохо. Я спросила, почему она так мало ест, и может есть какие проблемы. Она закрывалась от моих вопросов, хотя обычно про самые разные проблемы и про здоровье она говорила со мной много и охотно. Сразу сказала, что эта тема ей не комфортна и давай не будем.Тут меня зашатало от тревоги, я говорила про опасности анорексии, про то, что от этого умирают, что ее долг перед собой и передо мной следить за здоровьем.

(Лучше не говорить про смерть от истощения, подростки не верят, что им это грозит, считают, что впереди у них очень много времени. Лучше говорить про: 1) выпадение и истончение волос, 2)раннее старение и шелушение кожи, трещины на губах, 3)гормональные сбои, прекращение роста груди, рост волос на теле, 4)усиление страха, тревожности, истеричности, 5)грибковые и паразитарные заболевания от падения иммунитета, гниение изнутри 6)разрушение зубов, кровоточивость десен, ужасный запах изо рта, 7)искривление костей скелета, кривизна ног. И если подросток выстраивает стену против ваших доводов, значит эти доводы должны приводить не вы, а врач или тренер. Может быть ее косметолог или парикмахер, любая потенциально авторитетная фигура. Когда подростки закрываются от родителей, они сначала все еще открыты для влияния других взрослых. Идеально, если у подростка есть родственник-кумир, например старший двоюродный брак. Думайте об авторитетных фигурах раньше, а не когда уже случилась беда)

На днях у нас должен был быть плановый визит ко врачу, я предложила обсудить это с ним, и она очень попросила меня этого не делать. Хотя раньше всегда была готова обсуждать с врачом все что угодно, и даже жаловалась, что я не вожу ее ко врачу по всякому поводу. Я обещала, но настояла на том чтобы она взвесилась, показала мне результат и под моими щипцами и скалками обещала больше не худеть ни на грамм. Про анорексию я с врачом не говорила, но он все равно ее взвесил, когда я спросила, может ли пониженное железо у нее в крови быть от недостатка пищи. Врач сказал, что вес для такого роста и возраста в пределах нормы, близко к нижней границе, и что надо есть больше мяса, и, возможно, заняться силовыми упражнениями, чтобы нарастить мышцы.

(Врачу надо было все рассказать заранее. В случае развития у подростка анорексии ищите врача, такого, чтобы посадил вашего ребенка перед собой и сказал: “Если ты будешь голодать, через месяц ты будешь лежать в реанимации, в желудке у тебя будет трубка, тебе будет очень страшно”.)

В тот же день дочь пошла в зал, но вместо силовых упражнений час провела на беговой дорожке. Навязчивое кардио – еще один из признаков анорексии, и я заволновалась еще больше, вспомнив, как по вечерам ребенок стал долго прыгать со скакалкой.

Несколько недель я с разной интенсивностью выносила ей мозг. Готовила и покупала, то, что она раньше очень любила и рыдала, когда она это не ела. Просила поесть, она говорила что поест с друзьями в кафе (у нее есть достаточно карманных денег, т.к. она подрабатывает).

(Видите, мать пытается предложить ей вкусненькое, как будто проблема в том, что у дочки нет аппетита. А дочка возненавидела домашнюю еду. Скорее всего от желания похудеть, судя по кардио и скакалке. Она недовольна своим внешним видом и вкусная жирная еда, предлагаемая мамой, вызывает у нее еще больше ненависти. Можно попробовать готовить полезную еду, что-то модное из фитнес-диеты. Например, если у матери лишний вес, дочка может бояться есть то, что ест та. Чтобы быть авторитетом для дочери в вопросах питания, матери надо быть стройной и питаться правильно. И это касается авторитета в любых вопросах. Друзья, осознаете это, когда даете советы детям-подросткам и более старшим?)

Просила прислать видео как она ест. Потом понимала, что давление только вызовет большее отчуждение и вранье и на некоторое время прекращала.

Продолжала читать про анорексию. Как я поняла, к ее лечению есть 2 подхода. Один, когнитивно-поведенческий, говорит, что с помощью отказа от еды человек решает какие-то другие проблемы – в семейных отношениях, в отношениях со сверстниками, в уровне тревоги и стресса и т.п. И что цель терапии эти проблемы сформулировать и начать над ними работать, и тогда питание тоже нормализуется. Второй подход, семейно-ориентированный, говорит, что мы не знаем точно в чем проблема. Но знаем, что лекарство- это еда. Что у анорексика отношения с едой критически нарушены, в этом он регрессировал, и надо делегировать кормление семье.

Это меня вдохновило и мой Штурман сорвался с цепи. Надо сказать, что при том, что последний месяц Д. ела очень мало, она охотно участвовала в каких-то специальных мероприятиях с едой – сходила со мной на предновогодний обед клуба, школьный бал с ужином, свидание с мальчиком в ресторане в честь года их знакомства. На таких мероприятиях она ела все и долго это обсуждала – как она это ждет, да как было хорошо и т.п. И вот она сказала, что думала о вкусной пицце как была на одном таком обеде, я ответила, что сегодня приготовлю такую же на ужин и она ее съест. Дочь промолчала и ушла гулять. Вечером она съела пиццу и пару ложек салата, выражая недовольство тем, что я давлю. Но съела.

Утром я приготовила завтрак, который она раньше очень любила, положила чуть-чуть и попросила съесть. Она сказала что не хочет. Что ей плохо после завтраков. Потом поковыряла ложкой в еде и ушла собираться гулять. Я сказала, что она пойдет после того как поест. Она отказалась. Я сказала, что не пущу потому что отвечаю за ее здоровье. Она выкинула еду в помойку. Муж отругал ее за неуважение к матери и к еде. Она сказала, что ненавидит нас пообещала выйти в окно если я не пущу в дверь.

(В начале письма автор обвиняла мужа, что тот конфликтует с дочкой. В котором письме мать пытается завоевать дешевую популярность, вставая на сторону дочки против отца. Сила родителей в том, что они вместе, запомните это. А если вы спорите с мужем при дочке, она не уважает ни его, ни вас, к тому же считает вас неудачницей, плохо живущей с мужем. Нужно поддерживать авторитет отца, а не разрушать. Нужно любить своего мужа и никогда не жаловаться дочери на личную жизнь. Тогда вас будут уважать и к вашему мнению насчет имиджа, секса и любви прислушиваться)

И что она уйдет и не знает когда вернется. Она ушла и вечером написала смс, что ночует у подруги, переживает, что мы поругались, очень меня любит, но домой пока идти не готова. Я ответила что тоже ее люблю, попросила вернуться и предложила за ней заехать забрать ее на машине. Она ответила, что не может идти домой, если я буду заставлять ее есть. Я спросила, согласится ли она обсудить проблему со врачом и психологом?

(Здесь описан родительский слив. Как надо было поступить? И почему?)

С тех пор прошли сутки, она молчит. Я еще раз позвала ее домой.

Муж смеялся над моими страхами поначалу, сказал что я как архетипическая бабушка, которая вздыхает что здоровые дети слишком худые, а объевшиеся гости ушли голодные. Сейчас он говорит, что возможно я все раздуваю, что превращаю в проблему, то, что может рассосется само собой, что не доверяет врачам и психологам и я только все усугубляю своим поведением. Что у нее не хватит силы воли долго сидеть на диете и она бросит, как бросала все остальное.

(Может и бросит диету, но вертеть маму за ногу продолжит. Непонятно, что это за подруга, у которой можно вот так вот взять и заночевать. Может там вписка? Это ровесница или взрослая подруга? Эта подруга ночует у них или только дочь у подруги? Очень много вопросов. А автор так перепугана, что готова ползать на коленях. В результате дочь будет все больше беситься, когда такая слабая и пресмыкающаяся мать будет пытаться ею командовать и на нее давить. Понятно, в чем проблема, друзья?)

А мне кажется, что тут другое, тут какая-то злая патология, что на диете она бы обсуждала со мной эту диету, и цели, и что купить или приготовить. У нее пока нет этих страшных симптомов истощенных анорексичек, когда постепенно отказывают органы, но мне кажется, что не правильно сидеть и ждать пока это произойдет.

(Это интервальная диета скорее всего. Дочка любит тусить с компанией и ест в кафе по вечерам, а потом нужно 16 часов без еды. Поэтому завтрак в 7 утра дочь есть отказывается. Во время каникул она скорее всего хочет не голодать, а просто не есть дома, есть в кафе. Дочка работает в кафе, наверняка там и ест, вряд ли голодает. Поэтому проблемы с анорексией в письме пока не заметно, а вот проблема отношений с родителями точно есть. Как ее решать?)

Я не понимаю, как себя вести и какие у меня есть ходы. Буду очень признательна за разбор.