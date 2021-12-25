В центральном аппарате Бюро экономической безопасности работает до 19% бывших сотрудников ГФС – Мельник

“Нам удалось набрать более 30% работников от численности центрального аппарата, составляющего 700 человек. Конкурсные процедуры продлятся после Нового года. Сейчас есть 18–19% бывших работников ГФС от численности центрального аппарата”, – сказал Мельник.

По его словам, в БЭБ бывшие сотрудники Госфискальной службы заняли должности детективов и аналитиков.

Мельник ожидает, что в бюро будет работать не более 30% бывших налоговых милиционеров.

“Законом о БЭБ никаких ограничений по количеству бывших налоговых милиционеров в структуре не установлено. Это исключительно компетенция конкурсной комиссии в определении победителей. Конкурсная комиссия предложила – я назначил. 30% – это моя оценка. Учитывая мой опыт работы и понимая людей, знаю, что есть люди, которым пора на пенсию, а есть люди, которые хотят работать, потому что большая зарплата. Есть люди, не готовые воспринимать новую модель. Я для себя определил, что наверняка около 30% бывших работников ГФС достойны работать в БЭБ”, – сказал он.

Контекст:

Закон о создании Бюро экономической безопасности Верховная Рада приняла во втором чтении 28 января. Президент Украины Владимир Зеленский подписал его 22 марта.

В законе говорится, что БЭБ – это центральный орган государственной власти, правоохранительный орган, который должен выявлять, пресекать, расследовать и раскрывать уголовные преступления в сфере экономики, создающие угрозу жизненно важным интересам Украины, а также предотвращать их совершение. Бюро получит соответствующие полномочия Службы безопасности Украины и налоговой милиции. Работу БЭБ будет напрямую координировать Кабмин.

Правительство на заседании 12 мая приняло постановление о создании БЭБ.

В новом ведомстве будут работать 4000 человек, его директора выбрали на открытом конкурсе. Им стал бывший глава ГФС Мельник, который был назначен на должность 20 августа.

По закону работу бюро должны были запустить, а Государственную фискальную службу должны были ликвидировать к 25 сентября, но Мельник говорил, что сделать это не успеют. В связи с этим 22 сентября Верховная Рада перенесла конечный срок запуска бюро на 26 ноября.

По состоянию на 22 ноября в БЭБ было трудоустроено 214 сотрудников. 24 ноября Кабмин официально запустил бюро в работу. Старт работы БЭБ до конца 2021 года был упомянут в меморандуме между Украиной и Международным валютным фондом.



Алина ГРЕЧАНАЯ

журналистка

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