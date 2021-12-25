 

Спасатели ГСЧС перешли на усиленный режим несения службы

25.12.2021, 13:14, Новости дня
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В период празднования новогодних и рождественских праздников  обеспечивает защиту населения и территорий государства от чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий в усиленном режиме.

Так, с 09.00 25 декабря до 09.00 28 декабря 2021 сотрудники ГСЧС проводят усиленный мониторинг техногенной и пожарной безопасности.

“Особое внимание уделено объектам с массовым пребыванием людей, на которых будут проводиться праздничные мероприятия”, – говорится в сообщении.

ГСЧС организовала взаимодействие с органами власти на всех уровнях на случай чрезвычайных ситуаций, пожаров и опасных событий; проверила источники противопожарного водоснабжения.

Отмечается, что инспекторский состав ГСЧС провел около 4,8 тыс. инструктажей по соблюдению требований пожарной и техногенной безопасности, к которым привлекли около 20 тыс. руководителей религиозных общин и организаторов праздничных мероприятий.

“Всего на территории Украины на круглосуточном дежурстве находятся более 7 тыс. человек личного состава и 2 тыс. единиц пожарно-спасательной и специальной техники. В том числе: около 300 человек и 50 единиц техники на объектах, задействованных в праздновании новогодних и рождественских праздников с массовым пребыванием людей; 26 пиротехнических расчетов общей численностью более 130 человек и 50 единиц техники; девять воздушных судов, в том числе четыре самолета и пять вертолетов”, – добавили в ГСЧС.

Источник: интернет-издание “ГОРДОН”



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